Ярчайшая комета года максимально сблизится с Землей

Комета C/2025 A6 (Lemmon) 21 октября максимально приблизится к Земле.

Зона видимости кометы C/2025 A6 (Lemmon), которая 21 октября максимально сблизится с Землей, охватит всю территорию России, сообщил ТАСС старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, профессор Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергей Язев.

Специалист назвал комету самой яркой в 2025 году. Самые лучшие условия для наблюдения будут у жителей регионов севернее 50 параллели северной широты. К таким регионам относится и Карелия.

Объект C/2025 A6 (Lemmon) был открыт 3 января 2025 года. 21 октября комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли — 89 185 647 километров.

— Сейчас на широтах севернее примерно 50 градусов <…> комета не заходит за горизонт и, в принципе, видна от захода до восхода. Если смещаться к югу, комета будет видна все ниже и ниже, и будет нарастать промежуток времени среди ночи, когда комета будет под горизонтом. Так что чем севернее, тем лучше видно, — отметил Язев.

Как объяснила руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, в эти дни объект перемещается по околополярным созвездиям Северного полушария.

— Комета наблюдается на вечернем небе в созвездии Гончие Псы, под Ковшом Большой Медведицы недалеко от яркой звезды Арктур, над которой она пролетит в конце октября, — пояснила Кошман.

Последний раз, поскольку период обращения C/2025 A6 (Lemmon) составляет 1350 лет, ее могли видеть в VII веке.