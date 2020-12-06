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Яркая гирлянда толкнула петрозаводчанина на преступление

Новости. Происшествия
10:50, 07 Декабря 2020
фото: Pixabay
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В Петрозаводске пьяный мужчина совершил кражу с красиво украшенного балкона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 29-летний горожанин. Ночью кто-то похитил подвесное кресло с его балкона.

Когда приехала оперативная группа, похищенное кресло принес 24-летний горожанин. Он извинился перед заявителем, а после рассказал полицейским подробности.

Мужчина распивал спиртное и отдыхал в гостях в соседнем доме. Ночью вышел на улицу покурить. Его внимание привлекла яркая гирлянда, размещенная на одном из балконов первого этажа.

Он подошел ближе и, рассматривая новогоднее украшение, заметил, что оконная рама приоткрыта, а на балконе стоит красивое кресло. Тогда, он раздвинул раму и похитил кресло.

Принес его в квартиру, где отдыхал. А наутро, протрезвев и вспомнив, что произошло, пошел извиняться и возвращать имущество хозяевам. Там-то его и встретили сотрудники полиции.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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