Яркая ярмарка открылась в центре Петрозаводска

Узнали, что продается на сельскохозяйственной ярмарке на площади Кирова.
Корреспондент «Столицы на Онего» побывал на открывшейся накануне в центре Петрозаводска сельскохозяйственной ярмарке, оценив предложение и цену за товары.
На площади Кирова представлены многие сельхозтовары - например, картофеля сразу 3 машины. А вот зелени, похоже, не хватает, у единственного ларька с луком, редисом и прочим - очередь.
Перекусить гости ярмарки и продавцы могут сразу в двух кафе. В первом предлагают чай с выпечкой, второе предлагает приготовленную еду.
Много на площади сладостей и меда. Широко представлены мясные и рыбные изделия.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание