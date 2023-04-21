Ярких электросетевых объектов в Петрозаводске должно быть больше!

ОРЭС-ПЕТРОЗАВОДСК с помощью ультрафиолетовой печати решили украсить город.

Так, совсем недавно на Кукковке, недалеко от ТК "V-Маркет", на трансформаторной подстанции появилось изображение культового актера и режиссёра Сергея Бодрова - младшего. Завершены последние штрихи.

На стене автором рисунка Вячеславом Антиповым также размещены слова о мечте из известного высказывания кумира целого поколения россиян. Как говорит сам Вячеслав, он долго вынашивал идею изобразить на городском объекте своего любимого актёра. В ОРЭС-ПЕТРОЗАВОДСК такую возможность ему предоставили!

Яркий проект обязательно должен продолжаться - так считают в сетевой организации, поэтому регулярно находят новые возможности для реализации "Граффити".

Напомним, ежегодно в Петрозаводске, вот уже четыре года подряд, в летний период на нескольких подстанциях появляются красочные рисунки, связанные с историей, природными богатствами или эпосом Карелии.

В этом году в ОРЭС-ПЕТРОЗАВОДСК решили попробовать новый способ нанесения граффити- с помощью ультрафиолетовой печати. Этакая мобильная типография. Нам понравилось, а вам?!

Откроем небольшой секрет: совсем скоро известный художник Андрей Птицын завершит рисовать ещё один электросетевой объект, который мы с удовольствием вам представим. Считаем, что наш с вами любимый город должен быть ещё ярче!