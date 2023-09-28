Яркий метеор падал в небе над Петрозаводском

фото: © Скриншот с видео: паблик «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск»

Ночью жители Петрозаводска наблюдали яркий метеор.

Удивительное явление наблюдательные и бодрствующие ночью горожане зафиксировали на видео.

Видеозапись появилась в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Сегодня ночью жители Петрозаводска могли наблюдать яркий метеор», — сообщили в паблике.



«Он был зелёного цвета. Падал с юго-запада на северо-восток. Правее Венеры», — написал подписчик.