Яркий метеор падал в небе над Петрозаводском

Ночью жители Петрозаводска наблюдали яркий метеор.
Удивительное явление наблюдательные и бодрствующие ночью горожане зафиксировали на видео.
Видеозапись появилась в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
«Сегодня ночью жители Петрозаводска могли наблюдать яркий метеор», — сообщили в паблике.
«Он был зелёного цвета. Падал с юго-запада на северо-восток. Правее Венеры», — написал подписчик.
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