Яркий метеор удалось запечатлеть над часовней на севере Карелии

Яркий метеор попал в кадр в Кемском районе.

Впечатляющее явление наблюдали минувшей ночью над часовней Николая Чудотворца в поселке Рабочеостровск Кемского района.

Яркий метеор удалось запечатлеть фотографу над Никольской часовней, сообщил один из карельских телеграм-каналов.

Напомним, над Карелией прошедшей ночью, с 13 на 14 декабря, был пик метеорного потока Геминиды. Пролетало до 120 метеоров в час.

В этом году метеорный поток начался 19 ноября и закончится 24 декабря. Метеоров может быть не так много, но некоторые из них будут видны вплоть до кануна Рождества, уточнили специалисты. Чтобы максимально увеличить свои шансы увидеть их, лучше держаться подальше от городских огней, чтобы минимизировать световое загрязнение.