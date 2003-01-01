Яркий мотокарнавал в Петрозаводске дал бой пасмурной погоде

23 августа на парковке около ТРК «Лотос PLAZA» состоялся мотокарнавал с персонажами в костюмах, крутыми мотоциклами, конкурсами для взрослых и детей. Фотокор «Столицы на Онего» Людмила Корвякова побывала на празднике и все зафиксировала.

Мотокарнавал - событие для Петрозаводска уже традиционное. В этом году праздник решили устроить на парковке у самого крупного торгового центра города.

— Мы проводим Мотокарнавал с 2016 года ежегодно, — рассказывает «Столице на Онего» Елена Лисицына, представляющая сообщество «МотоЛеди Карелии». — Его цель — познакомить горожан с мотоциклистами, показать, что они совсем не страшные, а очень даже добрые и веселые. Что с ними, то есть с нами, можно дружить, а лучше самим становиться мотоциклистами.

И организатор не обманула: байкеры на мотокарнавале были не такие, какими мы их привыкли видеть. Среди них организовали конкурс костюмов. А для зрителей придумали праздничные конкурсы и музыкальный движ. Праздник получился не только для взрослых, но и для детей, каждый нашел что-то для себя.

Смотрите полный ФОТОРЕПОРТАЖ Людмилы Корвяковой.