Как стать директором магазина до 30 лет: истории успеха от молодых профессионалов из Карелии
19 августа, 18:35 Статьи
Кинотетрис
«Терминатор 2: Судный день»: кинолегенда оставляет человечеству считанные годы, но даёт надежду
15 августа, 16:25 Статьи
Кинотетрис
«На ярком солнце»: французский киношедевр с Аленом Делоном вновь покоряет мировой прокат
08 августа, 16:40 Статьи
Яркий мотокарнавал в Петрозаводске дал бой пасмурной погоде
Сегодня 16:15 Общество
Поделиться

23 августа на парковке около ТРК «Лотос PLAZA» состоялся мотокарнавал с персонажами в костюмах, крутыми мотоциклами, конкурсами для взрослых и детей. Фотокор «Столицы на Онего» Людмила Корвякова побывала на празднике и все зафиксировала.

фото: © Людмила Корвякова

Мотокарнавал - событие для Петрозаводска уже традиционное. В этом году праздник решили устроить на парковке у самого крупного торгового центра города.

— Мы проводим Мотокарнавал с 2016 года ежегодно, — рассказывает «Столице на Онего» Елена Лисицына, представляющая сообщество «МотоЛеди Карелии». — Его цель — познакомить горожан с мотоциклистами, показать, что они совсем не страшные, а очень даже добрые и веселые. Что с ними, то есть с нами, можно дружить, а лучше самим становиться мотоциклистами.

И организатор не обманула: байкеры на мотокарнавале были не такие, какими мы их привыкли видеть. Среди них организовали конкурс костюмов. А для зрителей придумали праздничные конкурсы и музыкальный движ. Праздник получился не только для взрослых, но и для детей, каждый нашел что-то для себя.

Смотрите полный ФОТОРЕПОРТАЖ Людмилы Корвяковой.

Обсудить (0) в ленту
