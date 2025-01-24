«Яркий, обаятельный, талантливый»: актер театра драмы Карелии отмечает день рождения

День рождения отмечает актер театра драмы «Творческая мастерская» Александр Галиев.

Сегодня, 25 января, празднует день рождения актер «Творческой мастерской» Александр Галиев — один из самых ярких выпускников выдающегося актерского курса Александра Побережного, пополнившего труппу театра в 2010 году, рассказали в паблике театра.

Уже через три дня — 28 января — у Александра Галиева состоится очередная премьера, в которой он играет главную роль Каина в одноименной мистерии Джорджа Гордона Байрона.

Это вторая премьера подряд в новом сезоне, в которой занят именинник, что не удивительно: масштаб его дарования, сценическое обаяние и профессионализм Александра таковы, что каждый — или почти каждый режиссер непременно видит Галиева в своем спектакле.

В сети поздравили безгранично талантливого коллегу с его днем.

«Пусть каждый последующий день будет наполнен радостным творчеством! Желаем еще больше ролей — больших, интересных и разных!» — добавили в источнике.