«Ярко и стильно получилось»: глава Карелии презентовал открытие новой школы в Прионежье

Учебный год школьники Деревянки начнут в новом здании.

«Вот такая красивая школа в Деревянке откроет свои двери в новом учебном году!» — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам руководителя республики, в новом учебном учреждении завершены строительные работы. Сейчас осуществляется благоустройство внутреннего пространства: уборка классов и других помещений, расстановка мебели, установка учебного оборудования. Кроме того, школа готовится к лицензированию.

Артур Парфенчиков напомнил, что новое трехэтажное здание, рассчитанное на 200 учеников, построено в рамках реализации нацпроекта «Образование».

Глава Карелии публикует видео новой школы и отмечает, что эскизы постройки были сделаны известным петрозаводским архитектором Евгением Таевым.

«Согласитесь, ярко и стильно получилось!» — поделился впечатлением Артур Олегович.

Напомним, новой школе в Деревянке присвоят имя космонавта.