Ярмарка, песни и яхты на Онего. Как в Петрозаводске празднуют День города и Карелии

В Петрозаводске тысячи горожан и гостей столицы вышли на улицы города, чтобы хорошо провести время.

Празднование Дня города, который в этом году объединен в Днем Карелии, обычно делится на две части. Первая — официальная и, можно сказать, деловая, в которой принимают участие официальные лица. Вторая — народная, с участием простых горожан.

Обе части уже начались. Про первую мы уже рассказали, теперь читайте про вторую. На ней побывала фотокорреспондент «Столицы на Онего» Людмила Корвякова. Ее большой фоторепортаж будет позже, а пока ловите первые фото с праздника.

К слову, как отмечает наш фотокор, людей на празднике не просто много, а очень много. Очень большая ярмарка в створе проспекта Ленина и далее по набережной, много интересных фотозон, мастер-классов. На главной сцене уже звучит музыка. А на Онего — красуются яхты.

Напомним, что петрозаводчан ждет большая праздничная программа. На площади Кирова выступают сводные хоры в сопровождении оркестра, творческие коллективы. Всего выступят 74 хора. Свои музыкальные номера представят более двух тысяч исполнителей со всех районов республики, ряда регионов России и Республики Беларусь.

Кульминацией песенного праздника станет блок «Сомнений нет, Карелия!», который начнется в 17.30. Все участники фестиваля объединятся в грандиозный сводный хор, чтобы завершить концерт популярными композициями.

На железнодорожном вокзале с 14.20 до 19.00 пройдет патриотическая акция Министерства обороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге». Вниманию зрителей представят трофейные образцы вооружения и военной техники.

Весь день у скульптуры «Рыбаки» на набережной Онежского озера будет по-молодежному ярко: танцевальный флешмоб сменится выступлением детских коллективов, свои творческие номера представят молодые K-POP артисты и оперные певцы «GRAND AMORE», участников ждут танцевальные баттлы и концертные программы различных музыкальных коллективов.

Все это пройдет под эгидой фестиваля «День молодежи в Республике Карелия». Он стартует в 12.00, последний номер — в 21.00.

У тренажеров на набережной пройдет фестиваль силовых видов спорта «Легенды Севера 2025». С 12 часов участники проводят программу по силовому экстриму — поднятие бревна, удержание молота и многие другие.

Кстати, в этом году все хорошо с уличными туалетами.

Не остались в стороне популярные рестораторы и местные производители: у скульптуры «Волна дружбы» в районе Онежской набережной с 12 до 22 часов они будут презентовать свои кулинарные шедевры на гастрономическом фестивале «Карельская трапеза».

В 11.00 в акватории Онежского озера стартовали гонки крейсерских яхт. В 19.00 состоится парад судов.

Центральная сценическая площадка в створе проспекта Ленина станет одной из главных точек притяжения в этот день. Прямо сейчас здесь идет большая концертная программа, которую открыл оркестр русских народных инструментов «Онего» Карельской Государственной филармонии.

На сцену также выйдут артисты Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле», вокальный ансамбль «Петроглиф» и многие другие.

В 18 часов зрители увидят театрализованное представление, посвященное 105-летию Республики Карелия, «Великий путь труда и славы зовет к свершениям вперед!». Далее выступят гости из Москвы — группа «Кватро», заслуженная артистка России Ольга Кормухина и лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Завершит концертный вечер одна из самых популярных белорусских музыкальных групп — «Дрозды».

Вся программа ЗДЕСЬ.