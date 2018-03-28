Ярмарка вакансий для молодых педагогов пройдет завтра в Петрозаводске

В четверг, 29 марта, в молодежном иннопарке ПетрГУ пройдет ярмарка педагогических вакансий, сообщает министерство образования Карелии.

"Министерство образования Республики Карелия информирует о проведении 29 марта ярмарки педагогических вакансий для студентов и выпускников профессиональных образовательных организаций Education.PRO. Ярмарка пройдет в молодежном иннопарке Петрозаводского государственного университета (пр. Ленина, 33, 1 этаж)", - сказано в сообщении.

Соискателям предложат вакансии от организаций в сфере образования по Петрозаводску и республике.

"Специалисты ответят на вопросы о трудоустройстве и перспективах построения карьеры для молодых специалистов", - отмечают в Минобре.

Начало мероприятия – в 13 часов.