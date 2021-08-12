Ярмарка вакансий для специалистов в области ЖКХ пройдет в Петрозаводске

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации столицы Карелии объявляет ярмарку вакансий.

По сообщению мэрии, Комитету требуются специалисты с профильным высшим образованием в областях промышленного и гражданского строительства, коммунального хозяйства (водо-, теплоснабжение, водоотведение, электроэнергетика и т.д.), садово-паркового ландшафтного дизайна либо в смежных областях.

Опыт работы по специальности приветствуется, но необязателен. Резюме необходимо присылать до 24 августа на адрес электронной почты: andrey.bekelev@petrozavodsk-mo.ru.

Ранее сообщалось, пострадавший от пожаров район Карелии ищет инспекторов лесоохраны на 21 тысячу рублей.