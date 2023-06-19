Ярмарка вакансий поможет жителям Карелии найти новую работу

В апреле в Карелии прошел региональный этап ярмарки, на очереди – федеральный.
По итогам регионального этапа ярмарки трудоустройства более 80 жителей региона нашли работу.
Так, житель Кондопожского района Виктор Маков 14 апреля посетил ярмарку в местном агентстве занятости населения, прошел собеседование и со 2 мая трудоустроен рабочим в Кондопожское лесопромышленное хозяйство.
Отметим, федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдет по всей стране 23 июня.
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