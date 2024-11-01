Ярмарка вакансий пройдёт для людей предпенсионного и пенсионного возраста в Петрозаводске

Ведущие работодатели региона предложат свои вакансии.

7 ноября работодатели Карелии предложат варианты трудоустройства жителям столицы республики серебряного возраста.

На сегодняшний день портал «Работа в России» предлагает более 6 тыс. вакантных мест. Среди работодателей — крупные предприятия и учреждения региона: Центр социальной работы, Агроторг, Тандер, Городской транспорт и другие.

Ярмарка вакансий пройдет 7 ноября с 11 утра в Кадровом центре «Работа России» (ул. Кирова, 25).

С начала года служба занятости нашла работу для 517 предпенсионеров и жителей Карелии в возрасте 50+ лет. В том числе 29 человек организовали собственное дело при поддержке органов службы занятости. Уровень трудоустройства составил 64,5% от численности обратившихся граждан старшего возраста.

Граждане работают администраторами, бухгалтерами, водителями, гардеробщицами, горничными, диспетчерами, кладовщиками, кочегарами, охранниками, пекарями и пр.