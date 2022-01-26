Ярмарка вакансий Троллейбусного управления в Петрозаводске не вызвала ажиотажа среди водителей

Всего 11 человек изъявили желание пройти обучение на водителя троллейбуса.

Об итогах ярмаркиа вакансий, на которой можно было записаться на курсы подготовки водителей, рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

"Интерес пока небольшой: на ярмарку пришли всего 11 человек", - пишет мэр города, отметив, что из-за дефицита водителей сейчас не получается возобновить в полном объеме движение троллейбусов №3 и №6.

По словам Любарского, престиж профессии в троллейбусном управлении стараются поднять. Так, с 1 января зарплата водителей выросла на 15%.

"Скоро в Петрозаводске появятся новые троллейбусы и что важно – новая транспортная схема, над которой уже работают специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ». Все это, конечно, показывает, что «Городской транспорт» будет развиваться, квалифицированные кадры будут востребованы", - уверен глава столицы Карелии.

15 февраля Троллейбусное управление проведет еще одну ярмарку вакансий. После успешного окончания обучения "Городской транспорт" гарантирует трудоустройство.