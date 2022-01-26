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Ярмарка вакансий Троллейбусного управления в Петрозаводске не вызвала ажиотажа среди водителей

Новости. Общество
09:22, 27 Января 2022
фото: © transphoto.org

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Всего 11 человек изъявили желание пройти обучение на водителя троллейбуса.

Об итогах ярмаркиа вакансий, на которой можно было записаться на курсы подготовки водителей, рассказал глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

"Интерес пока небольшой: на ярмарку пришли всего 11 человек", - пишет мэр города, отметив, что из-за дефицита водителей сейчас не получается возобновить в полном объеме движение троллейбусов №3 и №6.

По словам Любарского, престиж профессии в троллейбусном управлении стараются поднять. Так, с 1 января зарплата водителей выросла на 15%.

"Скоро в Петрозаводске появятся новые троллейбусы и что важно – новая транспортная схема, над которой уже работают специалисты ФАУ «РОСДОРНИИ». Все это, конечно, показывает, что «Городской транспорт» будет развиваться, квалифицированные кадры будут востребованы", - уверен глава столицы Карелии.

15 февраля Троллейбусное управление проведет еще одну ярмарку вакансий. После успешного окончания обучения "Городской транспорт" гарантирует трудоустройство.

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Комментарии

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Ванёк
2022-01-27 09:49:53
Вакансия - Водитель троллейбуса в Петрозаводске
от 26 000 руб. до 40 000 руб.
Какой идиот будет за такие деньги работать , ездить на огромных вёдрах . по пробкам , с такой огромной ответственностью за пассажиров ?
норкимо
2022-01-27 09:55:06
Ванёк, таки да, сначала ширшинские кадры угробили все, теперь нервно пытаются спасать. А если чего с ведром рогатым случиться, так виноват водитель будет. Как эти ведра вообще на линию выпускают??? Кто-то же подписывает эти допуски?
Ванёк
2022-01-27 10:02:05
норкимо, +++++
норкимо
2022-01-27 09:44:27
странно да??? Обещали, наверное, зарплату от 100 000 руб, льготы депутатов, подвоз на работу служебными авто с номерами Т...ТТ или О...ОО, но неблагодарный народец опять не захотел.
David.
2022-01-27 09:51:28
норкимо, +100
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