Ярмарка «Земляничное лукошко» завершает свою работу в Петрозаводске

27 июля ярмарка «Земляничное лукошко» работает последний день.

Напомним, открылась ярмарка 11 июля. В ассортименте свежая клубника, выращенная в экологически чистых районах Карелии, а также белорусская голубика, малина и ежевика.

Все производители по-разному фасуют свою продукцию — кто-то предпочитает продавать садовую землянику в килограммах, кто-то — в литрах. Цены за 2 литра начинаются от 1000 рублей, лоток объёмом 3 кг можно приобрести за 3000 рублей, а специальный комплект «На варенье» (3 кг) — за 2000 рублей.

При этом на выбор петрозаводчан представлены не только свежие ягоды и сладкие угощения, но и рассада.

Журналист «Столицы на Онего» делала большой фоторепортаж с ярмарки. Посмотреть его можно по ссылке.

Но клубничный сезон продолжается. Купить ягоду можно у карельских фермеров.