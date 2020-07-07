Ясельные группы откроются в поселке Шуя в Карелии

Новое современное здание под ясельные группы на 80 мест построено в Шуйской школе № 1 в рамках национального проекта "Демография", сообщили в Минобразе Карелии.

Сейчас ведется работа по оснащению и оборудованию детского сада. На строительство объекта и оснащение групп всем необходимым в поселке Шуя Прионежского района выделено около 66 миллионов рублей, в том числе 22,8 миллиона рублей из бюджета Карелии. Блок ясельных групп откроет свои двери к началу нового учебного года, педагогический коллектив полностью укомплектован.

Артур Парфенчиков отметил, что в Шуе появился практически новый детский сад. Всего в дошкольном учреждении в Шуе будет 11 групп, которые смогут посещать до 280 детей. Таким образом, очередь в детский сад для жителей Шуйского сельского поселения будет ликвидирована.

Ранее сообщалось, более 200 млн рублей выделят на создание дополнительных мест в детских садах Петрозаводска.