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07.07.2020 18:40

Ясельные группы откроются в поселке Шуя в Карелии

Новости. Общество
17:40, 08 Июля 2020
фото: © Сайт правительства Карелии
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Новое современное здание под ясельные группы на 80 мест построено в Шуйской школе № 1 в рамках национального проекта "Демография", сообщили в Минобразе Карелии.

Сейчас ведется работа по оснащению и оборудованию детского сада. На строительство объекта и оснащение групп всем необходимым в поселке Шуя Прионежского района выделено около 66 миллионов рублей, в том числе 22,8 миллиона рублей из бюджета Карелии. Блок ясельных групп откроет свои двери к началу нового учебного года, педагогический коллектив полностью укомплектован.

Артур Парфенчиков отметил, что в Шуе появился практически новый детский сад. Всего в дошкольном учреждении в Шуе будет 11 групп, которые смогут посещать до 280 детей. Таким образом, очередь в детский сад для жителей Шуйского сельского поселения будет ликвидирована.

Ранее сообщалось, более 200 млн рублей выделят на создание дополнительных мест в детских садах Петрозаводска.

 

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Комментарии

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кир
2020-07-08 17:47:57
Какой национальный проект, когда жители страны Советов размножаться не хотят? И новая концепция уже озвучена. Россия нуждается в мигрантах.
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