Ястреб съел голубя в парке Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Фотограф запечатлел, как ястреб растерзал голубя на Кургане.
Фотограф Петрозаводска Алексей Долженко опубликовал на своей странице фото, на котором запечатлел ястреба перепелятника.
«Лесопарк Курган. Завтрак ястреба перепелятника», — написал Алексей в комментарии к фото.
В когтях у хищника растерзанная жертва. По словам автора фото, завтракает ястреб голубем.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание