Явка избирателей на выборах в Карелии превысила 17%

В Избиркоме подсчитали, сколько граждан пришли на выборы 13 сентября.
13 сентября общая явка избирателей на муниципальных выборах, проходящих в 4 округах и 7 районах Карелии, составила 17,53%, сообщили в Избиркоме республики.
— В 20:00 закрылись все 111 избирательных участков, задействованных в проведении голосования, — отметили там.
Наибольшую активность проявили жители Лахденпохского округа — там проголосовали 22,31% граждан. В Муезерском округе явка достигла 19,21% человек, в Кемском — 18,48%. Меньше всего избирателей пришли на участки в Медвежьегорском районе — всего 17,99% граждан.
Вчера явка избирателей составила 10,7% с учетом дистанционного голосования.
Напомним, на выборах, которые завершатся уже завтра, 14 сентября, жители Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского муниципальных округов, а также отдельных населённых пунктов 7 муниципальных районов (Калевальского, Кондопожского, Лоухского, Олонецкого, Прионежского, Пряжинского и Пудожского) смогут отдать голоса за депутатов Советов первого созыва.