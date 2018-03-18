Явка в Карелии на выборах президента ниже, чем в целом по России

Общественный штаб по наблюдению за выборами Карелии проанализировал явку избирателей.

"Грубых нарушений и фальсификаций в Карелии нет. Явка значительно выше, чем на губернаторских выборах. Те результаты, которые объявлены, показывают, что районы Карелии голосуют примерно одинаково. В Петрозаводске явка ниже. Если говорить о России в целом, то явка в Карелии ниже, чем в целом по стране. Она близка к показателям явки в Санкт-Петербурге", - сказал сопредседатель Общественного штаба Олег Реут.

По его словам, сравнительно низкая явка может быть связана с несколькими факторами.

"Это особенности регионального политического режима, это усилия организаторов выборов, это усилия, либо отсутствие усилий со стороны губернаторской администрации. Региональная политическая культура, наконец", - добавил Реут.

В воскресенье в Карелии в 08.00 открылись все 470 избирательных участков. В республике зарегистрировано 527,9 тысячи избирателей. В списки избирателей включены 515,6 тысячи человек. Избирательные участки продолжат работать до 20.00.