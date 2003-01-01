РЕКЛАМА
«Зверопоезд»: мультипликационный фильм о том, зачем быть одному за всех, а всем за одного
12 сентября, 17:00 Статьи
Где мы были 8 лет: как Карелия из экономического аутсайдера превратилась в лидера по инвестициям
10 сентября, 13:00 Статьи
«Вниз»: психологический триллер с Егором Кридом и «Москвой-Сити» играет на нервах
05 сентября, 16:53 Статьи
Любителям «тихой охоты» напомнили правила безопасности при посещении леса

08:30

Стало известно, во сколько обойдется строительство моста через Лососинку в Петрозаводске

08:00

Явка в Карелии в первый день выборов составила 10%

07:30

«Космическую медузу» можно будет наблюдать под утро в Петрозаводске

00:10

«Алые паруса» поднимутся над Онего в Петрозаводске

22:00

В Минпросвещения оценили эксперимент со сдачей двух экзаменов в девятых классах

21:30

«Динамо-Карелия» встретится на кондопожском льду с «Сахалинскими акулами»

21:00

Футболки с символикой «Кросса нации» получат не все участники

20:30

Фотоловушка «поймала» глухаря и лисицу в Карелии

20:00

Минюст включил в реестр иноагентов писателя Эдуарда Тополя*

19:00

Мост в селе Колежма отремонтируют на средства субсидии в этом году

18:30

Медики Петрозаводска прошли обучение бережливому производству

18:20

Травля крыс началась в Петрозаводске

17:40

Грузовик оборвал провода в Кондопоге и обесточил целую улицу

17:20

В российский прокат вышел мультипликационный фильм «Зверопоезд»

17:15

До +22°С, возможен дождь - прогноз погоды на 13 сентября

17:00

В Пряжинском районе сгорел жилой модульный дом

16:30

Украденные у карельской пенсионерки 900 тысяч рублей будет возвращать курьер из Иркутска

16:10

Банк России понизил ключевую ставку до 17% годовых

15:50

Карелия присоединится к Всероссийской эстафете факела «Огонь жизни» в поддержку донорства

15:20

Сделанный в Карелии снимок стал победителем в международном фотоконкурсе «Самая красивая страна»

14:50

Билайн открыл предзаказ на iPhone 17 с эксклюзивными подарочными боксами

14:30

Ориентировщики из Петрозаводска устроили свадьбу на роликовых лыжах

14:20

Карелия получит деньги из федерального бюджета на строительство четвертого технопарка

14:05

В парламенте Карелии рассказали, как ограничения на продажу алкоголя помогли Якутии

13:55

Карельский спортсмен Роман Богданов вышел в финал международного турнира по боксу

13:40

Полиция Карелии задержала 19-летнего мошенника из Липецка

13:20

«Стоял без штанов, нарываясь на взгляды»: возле общежития в Петрозаводске заметили эксгибициониста

13:00

В Кондопоге семилетняя девочка попала под колеса автомобиля

12:45

Отмену электрички «Сегежа – Надвоицы» компенсируют увеличением автобусных рейсов

12:30

В Петрозаводске открыли памятную доску ветерану карельского спорта Александру Балеву

12:10

Житель Карелии во время драки с помощью мачете сломал односельчанину руку

12:00

«РКС – Петрозаводск» расширяет географию поиска профессионалов: в Медвежьегорске прошла ярмарка вакансий

11:45

В Петрозаводске построят новый мост через Лососинку

11:25

В Петербурге задержан экс-сотрудник Следкома и прокуратуры Карелии

11:00

Мать основателя группы «Король и Шут» Михаила Горшенёва посетила Карелию

10:45

Программисты из Карелии могут принять участие во всероссийском ИТ-чемпионате

10:37

В небе рядом с Карелией сбили более 30 БПЛА

10:32

Поселок Новая Вилга около Петрозаводска остался без водоснабжения

10:21

Квартиру с видом на Онежское озеро и парк можно купить в Петрозаводске по доступной цене

10:10

«В нем есть дух боевого братства»: командир поблагодарил Элиссана Шандаловича за службу в госпитале под Луганском

10:05

Супруги Кондрашины из Петрозаводска отметили рубиновую свадьбу

09:50

Сегодня в Карелии с 8 утра открылись избирательные участки

09:31

В Карелии судоводителя будут судить за гибель человека на Онежском озере

09:20

Карьер «Шокшинский кварцит» вновь подтвердил соответствие требованиям экологического законодательства

09:10

Стало известно, когда достроят спорткомплекс «Луми 2» в Петрозаводске

09:00

Поискам подопечной дома престарелых в Карелии мешает медведь

08:40

Служба занятости Карелии с начала года организовала 570 ярмарок вакансий

08:20

Площадь в центре Петрозаводска станет пешеходной зоной

08:00

Автомобиль вылетел в кусты на проспекте в Петрозаводске

07:40

Пневматическое оружие с мощной оптикой изъяли в национальном парке в Карелии

07:20

Пьяная девушка за рулём мопеда попала в аварию на юге Карелии

07:00

Суд в Карелии заочно арестовал уехавшего в Финляндию россиянина

06:40

Психологи назвали привычку счастливых людей

00:10
Явка в Карелии в первый день выборов составила 10%
Сегодня 07:30 Политика
ЦИК Карелии подвела итоги первого дня голосования.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Общая явка избирателей составила 10,7% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщили в ЦИК Карелии.

Наиболее высокая явка в Медвежьегорском округе, где выбирают депутатов местного совета. Проголосовало там 12,46% жителей. В Лахденпохском округе свои голоса отдали 12,38% человек, в Кемском — 12,36%. Меньше всего избирателей пришло на участки в Муезерском округе — 10,88%.

Сегодня, 13 сентября, 111 избирательных участков вновь откроются и будут работать до 20:00.

Напомним, в  Карелии будет распределено 96 вакантных мандатов: 11 должностей глав поселений и 85 депутатских мандатов в представительных органах. Помимо округов, выборы пройдут в муниципальных районах республики: Калевальском, Кондопожском, Лоухском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском и Пудожском.

Почти 4000 жителей четырех муниципальных образований – Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского округов – сделали свой выбор в пользу современного дистанционного формата волеизъявления граждан.

