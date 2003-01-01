Явка в Карелии в первый день выборов составила 10%

ЦИК Карелии подвела итоги первого дня голосования.

Общая явка избирателей составила 10,7% с учетом дистанционного электронного голосования, сообщили в ЦИК Карелии.

Наиболее высокая явка в Медвежьегорском округе, где выбирают депутатов местного совета. Проголосовало там 12,46% жителей. В Лахденпохском округе свои голоса отдали 12,38% человек, в Кемском — 12,36%. Меньше всего избирателей пришло на участки в Муезерском округе — 10,88%.

Сегодня, 13 сентября, 111 избирательных участков вновь откроются и будут работать до 20:00.

Напомним, в Карелии будет распределено 96 вакантных мандатов: 11 должностей глав поселений и 85 депутатских мандатов в представительных органах. Помимо округов, выборы пройдут в муниципальных районах республики: Калевальском, Кондопожском, Лоухском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском и Пудожском.

Почти 4000 жителей четырех муниципальных образований – Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского округов – сделали свой выбор в пользу современного дистанционного формата волеизъявления граждан.