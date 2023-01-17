Йод и аспирин попали в список потенциально дефицитных лекарств

В список потенциально дефицитных лекарств в России внесли корвалол, йод и аспирин.

В закрытую часть Государственного реестра лекарственных средств внесли почти 100 препаратов, в отношении которых власти видят риски возникновения дефицита в 2023 году, пишет «РБК».



Всего в списке 97 позиций — 88 непатентованных наименований лекарств с разными дозировками или в разных лекарственных формах.



Список составляет межведомственная комиссия, созданная Минздравом в мае 2022 года, чтобы предотвратить возникновение дефицита препаратов.



Эта комиссия может выдавать разрешение на временное обращение лекарств в иностранной упаковке или разрешать ввоз в Россию незарегистрированных препаратов.



В список вошли, например, ибупрофен, парацетамол, аспирин (ацетилсалициловая кислота), стероидный препарат преднизолон, вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка, антибиотики амоксициллин и доксициклин, активированный уголь, лидокаин, раствор йода и корвалол в таблетках и каплях (масло листьев мяты перечной + экстракт пустырника + этилбромизовалерианат) и другие лекарства.



В отношении 44 препаратов комиссия выдала заключение о возможности ускоренной регистрации лекарств, для 11 позиций выданы разрешения на продажу на территории РФ в иностранной упаковке.



В пресс-службе Минздрава изданию сообщили, что «в перечень включены препараты, в отношении которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».





