Йоркширский терьер защитил детей от алабая в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Огромный пес породы Алабай напал на детей в микрорайоне Сулажгорский кирпичный завод. За них вступился йоркширский терьер и получил серьезные травмы.

Инцидент произошел 20 июля, сообщили в паблике «СКЗ-Сулажгорский Кирпичный Завод!». Во дворе частного дома по проезду Запрудный белый Алабай напал на детей. Защитить их попытался Йорк. За это время дети успели забежать в дом и рассказать о случившемся взрослым. А пес получил серьезные травмы. «Столица на Онего» пообщалась с владелицей терьера. Светлана рассказала, она с детьми сидела во дворе загородного дома.

— Рядом играл мой сын 1 год и 10 месяцев, смотрю, из-за кустов выходит огромный Алабай, направился к маленькому ребёнку, рыча, я только успела крикнуть старшему сыну, чтобы бежал в дом, хотела схватить собачку нашу, но не успела, она бросилась на Алабая. Через секунду она была уже в его пасти, он прижал ее к земле и просто грыз. Я схватила лопату и стала с криками бить Алабая по голове, где-то на 10 удар он ее выпустил, собачка наша убежала за дом, - рассказала нашему изданию Светлана.

Собаку повезли в ветклинику. Сейчас она на поддерживающей терапии, Светлана сама дома делает ей уколы и ставит капельницу.

— Ездим в клинику на осмотр состояния, в клинике оставлять ее побоялась. У собаки сломаны ребра с левой стороны, два рёбра из них очень опасно сломаны, острые края торчат, есть опасность, что проткнут внутренние органы. Но пока операцию делать не стали, как сказал хирург- ортопед, есть надежда, что заживет самостоятельно и это лучше, чем мы вскроем собаке всю грудную клетку. Поэтому наблюдаем ежедневно вместе с врачом, ждем и надеемся. Собака с сегодняшнего дня более активная уже, поела первый раз за сутки и вышла во двор еле-еле сходить в туалет. А так в основном лежит, болеутоляющее делает своё дело, она боли не чувствует, не скулит, — рассказала Светлана.

По словам Светланы, алабай убежал со двора утром, хозяева его даже не искали, нападение произошло в 18:00. «Как можно так халатно относиться к тому, что с вашего двора убежала огромная собака- убийца», — говорит женщина. Она разговаривала с владельцем алабая, рассказала, что случилось, он был в курсе, что собака ушла со двора, только развел руками и сказал, что собака добрая.

Женщина сообщила, что обратилась в полицию. Началась проверка.