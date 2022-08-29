Юбилей Медвежьегорского района Карелии завершился большим салютом (ВИДЕО)

В Медвежьегорске прогремел салют в честь 95-летия со дня образования Медвежьегорского района.

В паблике «Подслушано в Медвежьегорске» опубликовано видео салюта, который прогрмел в Медвежьегорске 4 сентября в честь 95-летия со дня образования Медвежьегорского района.

Праздничные мероприятия в честь юбилея Медвежьегорского района состоялись в минувшее воскресенье, 4 сентября, в Медвежьегорске. В них приняли участие глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Заксобрания республики Элиссан Шандалович, депутат Госдумы Валентина Пивненко и другие представители органов власти.