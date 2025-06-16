Водоканал отмечает 90-летний юбилей

Предприятие отмечает 90-летний юбилей — целую эпоху, наполненную трудом, инновациями и заботой о жителях Петрозаводска.

В далеком 1935 году была заложена основа нашей системы водоснабжения и водоотведения. На момент образования на предприятии трудились всего 30 человек, а водопровод представлял собой водозабор из двух самотечных деревянных линий диаметром 400 мм, водоприемного берегового колодца, насосной станции и 2,7 км сети водопровода с водоразборными будками.



В послевоенные годы развитие ускорилось: за два десятилетия были введены в эксплуатацию основные объекты водоснабжения. Очистные сооружения канализации с полной биологической очисткой были введены в эксплуатацию в 1979 году. С того времени сети росли вместе с городом, обеспечивая жителей водой.



Водоканал — это 90 лет плодотворной работы, внедрение передовых решений и постоянное обучение персонала, поколения профессионалов, которые делают свою работу с душой, говорят на предприятии.



Сегодня Водоканал — это около 104 тысяч клиентов-физических лиц, 3 218 клиентов-юридических лиц, 500 км сетей водопровода, 415 км сетей канализации, современные очистные сооружения, экологические проекты и бережное отношение к ресурсам. У АО «ПКС-Водоканал» заключено концессионное соглашение с Администрацией Петрозаводска до 2052 года, объем инвестиций по нему поставляет 5 миллиардов рублей.