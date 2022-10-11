Юбилейный альбом представит на концерте в Петрозаводске известная панк-рок группа (16+)

Группа «Чокнутый Пропеллер» готовит грандиозный концерт, презентуя свой 10-й альбом.

Масштабный концерт петрозаводской панк-рок команды «Чокнутый Пропеллер» состоится в столице Карелии. На нем группа собирается отметить одновременно свое 17-летие и выход юбилейного, 10-го альбома.

Группа «Чокнутый пропеллер» собралась в Петрозаводске в 2005 году. За это время было издано 9 полноценных альбомов, группа сыграла множество концертов в разных городах России, разделив сцену с такими командами, как Distemper, Порнофильмы, the Пауки и многими другими. Помимо этого, ребята участвовали и участвуют в других проектах, работая с самыми разными музыкантами и профессионалами.

Кроме концерта, группа подготовила выход нового клипа — в нем дается буквально ретроспектива всех мест в Петрозаводске, где команде в разное время приходилось выступать. Музыканты вспомнили тех, кто играл с ними в разных клубах, кто помогал делать концерты и поддерживал группу все эти годы.

На предстоящем концерте ребята готовятся презентовать новый, 10-й по счету альбом, песни из которого разбавят и старые треки, полюбившиеся карельским любителям панк-рока.

Концерт состоится в ближайшую субботу, 26 ноября, в петрозаводском клубе TIME, расположенном по адресу: улица Заводская, 30, корпус 4. Двери клуба откроются для поклонников панк-рока в 19.00. Помимо юбиляров, на сцене выступят петрозаводская группа «Чертов стул» и команда FRэGLы из Санкт-Петербурга. Подробную информацию о концерте можно посмотреть в группе "Вконтакте".