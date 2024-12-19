Юная автоледи без прав и подшофе закончила поездку на иномарке, влетев ночью в столб в центре Петрозаводска

Дорожная авария произошла в минувшее воскресенье на улице Вольная в карельской столице.

О дорожной аварии с участием юной нарушительницы рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло ночью в воскресенье, 22 декабря, в 02.07 у дома № 5 на улице Вольная. Там 18-летняя водитель автомобиля Skoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления, неправильно выбрала скорость движения. В результате девушка не справилась с управлением и наехала на опору уличного освещения.

Водитель и ее 23-летний пассажир в ДТП получили травмы.

Обстоятельства аварии устанавливают госавтоинспекторы.