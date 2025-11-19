Юная автоледи спровоцировала ДТП на трассе «Кола» в Прионежье

19-летняя девушка-водитель врезалась в едущую впереди машину.
19 ноября в 16:39 на 435 км трассы Р-21 «Кола» в Прионежском районе 19-летняя девушка, находившаяся за рулём автомобиля ВАЗ, врезалась в едущий впереди неё автомобиль Škoda, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
В результате аварии юная автоледи, водительский стаж которой не превышает трёх месяцев, получила травмы. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
— Настоятельно рекомендуем водителям принять дополнительные меры безопасности при управлении транспортом в зимний период: выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров, — добавили в ведомстве.
Ранее стало известно, что на трассе А-121 «Сортавала» автомобиль Kia Rio, двигаясь со стороны посёлка Рускеала в сторону водопада Тохмайоки, съехал в кювет и врезался в фонарный столб. В ДТП пострадали 23-летний водитель и 20-летняя пассажирка иномарки.