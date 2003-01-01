Юная беломорчанка выступила на чествовании многодетных семей военнослужащих в Москве

Александра Фокина из Беломорска исполнила песню на столичном торжестве в честь многодетных семей.
Воспитанница беломорской студии эстрадной песни «Северная сорока» Александра Фокина выступила на чествовании многодетных семей военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии РФ, проходившем в Петровском путевом дворце в Москве. Об этом сообщили в Центре дополнительного образования Беломорска.
— Александра исполнила перед гостями авторскую песню «Тик Так», — рассказали «Столице на Онего» в администрации Беломорского округа.
Помимо этого, юной участнице торжества удалось сделать памятный снимок с народным артистом России Александром Олешко, который выступил ведущим мероприятия.
Как нам сообщили в пресс-службе Росгвардии по Карелии, Александра воспитывается в семье капитана полиции Виталия Фокина. У девочки есть семеро братьев и сестёр.
Беломорчане посетили столицу по приглашению директора Росгвардии, генерала армии Виктора Золотова.