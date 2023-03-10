Юная биатлонистка из Карелии победила на Первенстве России

Екатерина Лянгина стала лучшей на Первенстве России по биатлону среди спортсменов 15-16 лет.

Карельская спортсменка, кандидат в мастера спорта России Екатерина Лянгина, допустив 3 промаха на огневом рубеже, одержала уверенную победу над соперницами на Первенстве России по биатлону, сообщили в Минобразования и спорта республики. Состязания стартовали 12 марта в Чайковском. Более 80 сильнейших биатлонистов со всей страны состязались в индивидуальной гонке.

Среди карельских юношей лучший результат показал Максим Сорокин. Он занял 14 место.

Ранее сообщалось, горнолыжница из Карелии заняла второе место на всероссийских соревнованиях.