Юная биатлонистка из Карелии выиграла золото на Первенстве Северо-Запада

Воспитанница карельской спортивной школы Софья Исакова завоевала золотую медаль на Первенстве Северо-Западного федерального округа по биатлону среди юношей и девушек 13–14 лет на базе УТЦ «Кавголово» в Ленобласти.
Софья Исакова, представляющая СШОР СКА, одержала уверенную победу в своей возрастной категории, сообщает Центр спортивной подготовки. Бронзовую награду в соревнованиях юношей завоевал Никита Бальцевич из РСШОР.
Среди других карельских спортсменок лучший результат показала Анна Сорокина, занявшая 12-е место. У юношей Даниил Черепанов (СШОР СКА) завершил гонку на 10-й позиции.
Эти результаты являются частью подготовки спортсменов к предстоящим всероссийским стартам. Тренерский состав отметил хорошую командную работу и бойцовские качества карельских биатлонистов.
Ранее спортсменка из Карелии завоевала золото и серебро на международных соревнованиях в Москве.