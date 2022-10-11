Юная биатлонистка из Карелии завоевала медаль на соревнованиях в Мурманской области

Спортсменка из Петрозаводска стала серебряным призером на областных соревнованиях по биатлону.

Как рассказали в Минспорта Карелии, на соревнованиях в Мурманской области петрозаводская спортсменка Юлия Жорова завоевала серебряную медаль.

Областные соревнования по биатлону имени Артемия Хасанкаева проходили 27 ноября в Мурманске на спортивном комплексе «Долина Уюта».

Юлия Жорова — воспитанница Республиканской спортивной школы олимпийского резерва. Представительница Карелии поднялась на второе место в дисциплине «спринт» в возрастной категории спортсменок 17-18 лет.