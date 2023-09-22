Юная биатлонистка завоевала для Карелии серебро на первенстве страны

Екатерина Лянгина принесла республике медаль первенства России по биатлону.

Кандидат в мастера спорта России, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва СКА Екатерина Лянгина принесла Карелии медаль первенства России по биатлону.



В кросс-спринте на три километра наша биатлонистка завоевала серебряную награду.



ПВ Минобразования и спорта республики поздравили спортсменку и ее тренеров - Валерия Соловьева и Елену Баженову.