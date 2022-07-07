Юная девушка и пенсионерка в Петрозаводске стали жертвами преступников

Мошенники сумели выманить у двух жительниц Петрозаводска почти 30 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Правилами безопасности пренебрегла 19-летняя петрозаводчанка, разместившая на одном из сайтов объявление о продаже пуховика за 4 тысячи рублей. Потенциальный покупатель связался с ней, но общаться предпочел в одном из популярных мессенджеров. Оговорив условия сделки, покупатель отправил ей ссылку для получения денег. Девушка перешла по ней и ввела реквизиты карты, в том числе пароль подтверждения по СМС. После этого с ее счета списались 9 тысяч рублей, а «покупатель» исчез.

Попалась на уловку мошенников и 62-летняя петрозаводчанка. Она нашла в поисковике сайт мебельного магазина, выбрала комод и оставила заявку на оформление заказа. Затем с ней связался менеджер, который отправил петрозаводчанке ссылку для оплаты товара. Женщина перевела почти 20 тысяч рублей, , но доставки комода или возврата суммы так и не дождалась. Представители магазина игнорировали её просьбы, а в сети, как оказалось, на данный интернет-ресурс жалуются десятки пользователей.

Обе потерпевшие обратились в полицию Петрозаводска. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.