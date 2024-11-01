Юная девушка на дорогом кроссовере совершила сразу два нарушения в Петрозаводске

На набережной Варкауса эвакуировали автомобиль, за рулем которого находилась 18-летняя девушка.

В минувшее воскресенье, 3 ноября, автоинспекторы отстранили от управления 18-летнюю девушку за рулем кроссовера BMW. Об этом сообщили в ГАИ столицы Карелии.

Девушка, как оказалась, не имела водительских прав. Кроме того, на самом транспортном средстве отсутствовал регистрационный знак.

В отношении юной нарушительницы составили административные материалы за нарушения ПДД, автомобиль эвакуировали. За первое нарушение ей грозит штраф до 15 тысяч рублей, за второе — штраф в 5 тысяч рублей.