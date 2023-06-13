Юная девушка на «зебре» в Петрозаводске попала под колеса легковушки

В минувший вторник, 13 июня, на Зареке произошло ДТП с пешеходом, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В Петрозаводске водитель легковушки сбил пешехода



Во вторник, 13 июня, в 10.17, в районе дома №44 по улице Ригачина 45-летний водитель автомобиля Kia на «зебре» сбил 17-летнюю девушку. Пострадавшая с травмами попала в больницу.



В целом, за пять месяцев года в Петрозаводске произошло 32 ДТП, в которых один пешеход погиб и 32 - травмированы.



Более половины происшествий произошли по вине водителей, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.