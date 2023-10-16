Юная девушка пострадала в ДТП на Лососинском шоссе

Стали известны подробности аварии с участием пешехода на Древлянке.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили подробности аварии с участием пешехода, произошедшей 17 октября на Лососинском шоссе.

Инцидент произошел в 19.21 на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 22 по Лососинскому шоссе. За рулем автомобиля Mitsubishi Lancer, сбившего пешехода, находился 45-летний водитель.

В результате ДТП 21-летняя девушка — пешеход получила травмы, ей было назначено лечение.

Напомним, автомобиль сбил пешехода на Лососинском шоссе вчера вечером, 17 октября.