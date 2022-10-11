Юная девушка пострадала в столкновении двух автомобилей в Петрозаводске (ВИДЕО)

Авария произошла на улице Правды в столице Карелии.

Два автомобиля столкнулись на пересечении улицы Правды и Зарецкого проезда. Аварию, произошедшую 16 декабря в 7.59 утра, запечатлела камера наружного наблюдения компании «Сампо». Видео было размещено в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Судя по видео, один из автомобилей поворачивал с улицы Правды на Зарецкий проезд, в то время как второй двигался по улице Правды прямо в сторону проспекта Александра Невского.

Как «Столице на Онего» сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, столкнулись автомобили марок Toyota и Chevrolet. В результате аварии пострадала 19-летняя пассажирка Toyota, ей была оказана разовая медицинская помощь.