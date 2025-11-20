Юная футболистка из Карелии зачислена в состав московского «Чертаново»

Карельская футболистка Милана Шимко успешно прошла отбор в академию московского «Чертаново» и зачислена в состав команды девочек 2017 года рождения.

Такое решение тренерский штаб принял после ее выступлений на июльской смене и последующих тренировок с основной командой, сообщает Telegram-канал «ПТЗ спортивный».

Милана проявила себя во время летней смены в академии «Чертаново», после чего получила приглашение на тренировки с основным составом. По итогам этих сборов тренеры приняли решение включить юную спортсменку в команду.

«Академия Чертаново» — это ведущий футбольный клуб и образовательный центр в Москве, специализирующийся на подготовке молодых спортсменов высокого уровня. Он является частью Центра спорта и образования «Чертаново» и известен как один из главных поставщиков талантов для российского футбола, чьи выпускники играют за многие профессиональные клубы (прим. автора).

За 48 лет своего существования Академия «Чертаново» подготовила десятки футболистов, выступавших в лучших профессиональных клубах СССР, России и Европы, игравших за мужские и женские сборные СССР и России.

Это достижение стало значимым событием для карельского женского футбола. Подготовка в одной из ведущих футбольных академий страны открывает для Миланы перспективы профессионального роста.

Коллеги и спортивное сообщество Карелии поздравляют Милану с успешным попаданием в состав столичного клуба и желают дальнейших спортивных достижений. Ее пример вдохновляет других юных футболисток региона на совершенствование навыков и покорение новых вершин.

