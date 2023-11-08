Гимнастка из Петрозаводска одержала победу в «Осеннем хороводе» и получила возможность участвовать в кубке страны

Наша землячка заняла 1 место всероссийских соревнований в составе команды «Милан».

Ученица 9А класса Лицея №1 Петрозаводска Эмилия Емельянова успешно выступила на Всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике «Осенний хоровод», сообщили в паблике учреждения.

Как рассказали в источнике, состязания проходили с 29 октября по 5 ноября в Иваново. Наша гимнастка заняла 1 место в составе команды «Милан» по программе Мастеров Спорта.

Кроме того, девочки получили возможность участвовать на всероссийских соревнованиях «Возрождение» и Кубке России, отметили в группе.



