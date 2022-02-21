Юная легкоатлетка из Карелии стала призером Всероссийских соревнований

Метательница копья из Карелии завоевала бронзовую медаль в День защитника Отечества.

Как рассказали в Минспорта Карелии, юная карельская спортсменка Ева Икутьева заняла третье место на проходящих в эти дни в Адлере Всероссийских соревнованиях и Первенстве России по легкой атлетике.

Представительница республики отличилась в метании копья 500 гр среди девушек (U18). Успеха Ева Икутьева добилась в День защитника Отечества, 23 февраля.

Юная спортсменка — воспитанница СШОР № 3 в Петрозаводске, тренируют девушку Андрей Моруев и Наталия Козлова.