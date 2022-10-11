На Всероссийских соревнованиях юная легкоатлетка из Карелии прыгнула на бронзовую медаль

Воспитанница петрозаводской спортшколы завоевала «бронзу» на Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью, сообщили в Минспорта Карелии.

В Адлере в эти дни проходит финальный этап всероссийских соревнований «Шиповка юных».

Юная воспитанница спортивной школы олимпийского резерва № 3 Петрозаводска Руслана Донехно заняла третье место в соревнованиях по прыжкам в длину. Тренером девушки является Елена Писарек.

После первых двух дней соревнований сборная команда Карелии среди девушек до 14 лет идет на 6 месте. Республику в Адлере представляют София Варенцова, Валерия Барышева, Анастасия Зуева, София Андреева и Руслана Донехно.