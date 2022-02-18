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Юная любительница алкоголя была задержана на юге Карелии

Новости. Общество
10:38, 21 Февраля 2022
фото: © Валерий Шифулин / ТАСС

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Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей в двух городах республики.

В выходные дня сотрудники районных отделов вневедомственной охраны Росгвардии задержали нарушителей общественного порядка на юге Карелии.

В Сортавале тревожная кнопка сработала в магазине на улице Промышленная — пьяная девушка украла алкоголь. Росгвардейцы установили личность подозреваемой — ею оказалась 22-летняя местная жительница. Девушку задержали и передали полиции.

А ночью в Олонце группу задержания вызвали сотрудники кафе, расположенного на улице Ленина. Там 23-летний житель поселка Ильинский ругался на работников и посетителей заведения. Агрессивный молодой человек был доставлен в отделение полиции.

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