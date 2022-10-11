Юная лыжница из Карелии победила на открытых соревнованиях в Мурманской области

Золото в лыжной гонке в Кировске завоевала юная спортсменка из Кондопоги.

Воспитанница Кондопожской спортшколы Евгения Сидорова победила в лыжной гонке на три километра свободным стилем на открытых соревнованиях в Мурманской области. Об этом сообщили в паблике «Спорт – норма жизни Карелии».

«Хибинская гонка» собрала лыжников из Москвы, Карелии, а также Вологодской, Воронежской, Мурманской, Новгородской и Смоленской областей.

Евгения стала первой среди девушек 2009-2010 года рождения. Тренирует юную спортсменку Анна Сидорова. Шестерку сильнейших гонщиц замкнула еще одна кондопожанка Ксения Костина, тренирующаяся у Игоря Дементьева.