Юная петрозаводчанка прошла реабилитацию после укуса инфицированного клеща

"Запустили речь, стала лучше ходить". О состоянии девочки, которую укусил клещ, рассказала ее мама.

Четырехлетняя девочка, которую укусил клещ на даче в Карелии, прошла первый курс реабилитации. Напомним, произошло все ориентировочно 6–7 июля на даче в Лучевом. 9 июля ребенок пожаловался на боли в ухе, рассказал тогда «Столице на Онего» папа девочки. Оказалось, что клещ забрался вовнутрь, обнаружить его было, действительно, сложно. Врач снял инфицированного паукообразного и сделал укол иммуноглобулина, но через неделю у ребенка поднялась температура, она поступила в ДРБ. После выписки ей назначили курс реабилитации.

— Закончилась первая бесплатная реабилитация, честно сказать, особых надежд я не возлагала, но видимые улучшения есть. Спасибо большое врачам за труд! Они запустили речь, не полностью конечно, но теперь Анжелика может говорить короткие предложения. Рефлекс глотания стал лучше, практически дочка не давится. Может брать ложку правой рукой и кушать, ещё конечно слабовато, но все же 4. Стала лучше ходить, — говорит мама Маргарита Бондаренко.

Девочка научилась пускать пузыри, снова катается с горки, спит без памперсов, вспомнила, как считать.

При этом координация пока не очень, правая нога заплетается, нервная система быстро перегружается, выносливости нет, концентрация внимания — 30 сек. Сейчас надо активно работать над мелкой и крупной моторикой, говорит мама. Ждут вызова из федерального центра на второй этап реабилитации.

