Юная петрозаводчанка вышла в финал Всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию

"Рождественский турнир-2021" собрал в Воронеже 600 спортсменов из 40 регионов страны, сообщили в администрации Петрозаводска.

Воспитанница детско-юношеского центра Петрозаводска Анастасия Каляшова вышла в финал Всероссийских юношеских соревнований по скалолазанию "Рождественский турнир-2021", которые состоялись в начале января.

В Воронеж приехали 600 спортсменов из 40 регионов страны, в том числе трое из карельской столицы. Анастасия Каляшова, которую тренирует папа Роман Каляшов, попала в десятку лучших в дисциплине "болдеринг". До призового места ей не хватило всего одного топа, и петрозаводчанка стала шестой по России.

Поздравляем Анастасию Каляшову с очень достойным результатом на соревнованиях такого уровня и серьёзным достижением в истории скалолазания Карелии!

На сборы перед турниром и на соревнования юная спортсменка ездила со сборной Вологодской области, при личной поддержке тренера Оксаны Поповой. За такое понимание и поддержку тренеры и родители благодарны Федерации скалолазания Вологодской области.