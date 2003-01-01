Юная пловчиха обновила рекорд Карелии на соревнованиях в Петрозаводске

Воспитанница Центра спортивной подготовки республики Софья Стукина установила новый рекорд на турнире по плаванию.
Воспитанница Центра спортивной подготовки Карелии Софья Стукина установила новый региональный рекорд на Республиканском турнире по плаванию, посвящённом памяти тренера Константина Ульянова. Об этом сообщили в группе учреждения.
Спортсменка преодолела дистанцию 100 метров вольным стилем за 58,66 секунд. Как рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ЦСП, предыдущий наивысший показатель составлял 59,20 секунд.
По словам самой победительницы, это достижение стало для неё настоящим сюрпризом.
— Когда я приплыла, то была в шоке от такого результата. Не ожидала, что в начале сезона получится выйти из 59 секунд. Ведь до этого в Карелии девушки так быстро не плавали. После заплыва я сразу же подошла к своему тренеру Семёну Николаевичу Черных и поблагодарила за проделанную работу, — рассказала нам Софья Стукина.
Стоит отметить, что участие в соревнованиях приняли 300 сильнейших пловцов из Петрозаводска, Кандалакши, Кронштадта, Костомукши, Суоярви, Сегежи и Кондопоги.
Состязания проходили в трёх возрастных группах: «мужчины и женщины 2009 г. р. и старше», «юноши и девушки 2010–2011 гг. р.», а также «юные спортсмены 2012 г. р. и младше». Турнир стал отборочным этапом для участия в чемпионате и первенстве СЗФО.