Юная посетительница бара в районе Карелии ударила мужчину бутылкой по голове

В Олонце сотрудникам и посетителю бара потребовалась помощь сотрудников Росгвардии, чтобы унять 19-летнюю селянку, сообщили в ведомстве.

Ночью на пункт районного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из охраняемого бара на улице Свободы в Олонце. Группа задержания прибыла место вызова и со слов одного и посетителей установила, что причиной нажатия тревожной кнопки стало агрессивное поведение неизвестной гражданки.

Женщина спровоцировала драку с пострадавшим, ударив его бутылкой по голове. У мужчины были замечены следы побоев – ссадины на голове и руке. Личность нарушительницы была установлена – ею оказалась 19 летняя жительница одной из деревень Олонецкого района. Ее задержали и доставили в отделение полиции.