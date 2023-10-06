Юная спортсменка из Карелии стала чемпионкой мира

В Карелии появилась еще одна чемпионка по тайскому боксу.

Юная спортменка из Карелии Серафима Костякова одержала победу на Первенстве мира по тайскому боксу. Об этом рассказали в паблике малой родины Серафимы, поселка Новая Вилга в Прионежском районе.

«Шквал эмоций. Жительца Новой Вилги Костякова Серафима сегодня стала чемпионкой мира по тайскому боксу. Умница и гордость наша», — написали в паблике.

Первенство мира по тайскому боксу среди юниоров проходит в турецком городе Кемер с 29 сентября по 8 октября. Тренирует Серафиму петрозаводчанка Диана Зубровская, еще одна представительница Карелии - Евгения Тирских - стала бронзовой призеркой Первенства.