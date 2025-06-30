Юная спортсменка из Карелии выиграла первенство России

Валерия Барышева стала лучшей в семиборье среди в своей возрастной категории.

Юная спортсменка из Карелии Валерия Барышева стала победительницей первенства России по лёгкой атлетике среди девушек и юношей до 16 лет, которое проходило с 4 по 6 июля в Краснодаре.

Лучшей, как рассказали в министерстве образования и спорта Карелии, девушка стала в семиборье, включающем в себя бег на 100, 200 и 800 метров, прыжок в высоту, толкание ядра, прыжок в длину и метание копья.

- Поздравляем спортсменку и тренеров Светлану Белову и Владислава Босоногова с блестящим результатом, - написали в министерстве.